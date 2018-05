Faaborg: 1. maj er det 161 år siden, søstrene Hansigne og Ane Hansen startede hotel på Færgegården i Faaborg. Fødselsdagen bliver markeret i aften, hvor 40-50 indbudte gæster fra især Faaborgs kulturliv kommer og hører et foredrag af Dann Nielsen, der har brugt al sin fritid i et helt år på at dykke ned i Færgegårdens historie.

Det skal der komme en bog ud af, men i første omgang får gæsterne i aften altså en smagsprøve på, hvilken historie Færgegården gemmer på.

De nuværende ejere, brødrene Henrik Krum Kristensen og Karsten Møller Kristensen, er de 22. ejere af Hotel Færgegården.

De har planer om senere at lave et lignende arrangement med åben tilmelding.

Dann Nielsen bor i Faaborg og arbejder til daglig som forretningskonsulent for it-virksomheden ProInfo A/S i Odense. Men han er meget interesseret i historie og har brugt blandt andet Byhistorisk Arkiv i Faaborg, Geopartner i Faaborg og Rigsarkivet for at finde oplysninger om Færgegården.