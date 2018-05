Nybyggeri

Fredericia: Energinet mangler plads til cirka 200 medarbejdere, og derfor lod selskabet opgaven om etablering af arbejdspladser gå i udbud - et udbud, som den fredericianske virksomhed Mobilhouse vandt.

- Vi er meget stolte af at have modtaget ordren fra Energinet og ser frem til at levere nybyggede og moderne moduler til deres medarbejdere. Det er et spændende byggeri, udtaler Benny Møller, som er administrerende direktør hos Mobilhouse, i en pressemeddelelse.

Den antracitgrå pavillonbygning kommer til at være i to etager og består af 22 moduler i stueplan og 22 moduler i 1. etage, hvilket giver Energinet ca. 1800 m² ekstra. Bygningen bliver beklædt med Rockpanel facadeplader, der er fremstillet af basalt, som er et naturligt og bæredygtigt materiale, som vil give bygningen et pænt æstetisk look, der passer godt ind i omgivelserne, hedder det videre.

De enkelte moduler er designet med arbejdsklimaet for øje. Det betyder, at der er lagt vægt på lys, luft og lyd. I modulerne spiller lysindfald en vigtig rolle. /EXP