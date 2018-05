4. maj

Fredericia: Det gjorde dybt indtryk på Caroline Thomassen, da hun i februar 2015 hørte det sidste foredrag, som den holocaustoverlevende Arlette Andersen holdt på Odder Gymnasium.

Hun blev meget grebet af historien, og tidligere i år fik hun mulighed for i 9. klasse at omsætte sin viden til en imponerende skoleopgave. Den viser, at Arlette Andersen med sine mange foredrag har sat tydelige spor hos de unge. Til frihedsaftenen den 3. maj på Hotel Fredericia vises opgaven frem.

Caroline Thomassen har netop, i 9. klasse, arbejdet med både Holocaust og Auschwitz. Det er der kommet en meget flot skoleopgave ud af - blandt andet en model af Auschwitz Birkenau.

Tove Thomassen er underviser på Odder Gymnasium, og da Arlette Andersen skulle holde foredrag på skolen, havde hun besluttet sig for, at hendes to døtre skulle med og have den unikke mulighed at opleve hende fortælle sin historie. Hele familien har siden støttet filmprojektet om hende, og begge døtre har på hver deres måde fortalt den videre - præcis som Arlette Andersen altid har ønsket det.