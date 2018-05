Hvad, der startede som en forkærlighed for at designe fastelavnstøj i otte års alderen, har udviklet sig til en passion for kjoledesign. Nu 13-årige Jennifer Monbjerg Nass Nielsen har designet og syet sin egen konfirmationskjole.

Fredericia: Tyl, blonder og silke - sådan lyder opskriften på mange unge kvinders drømmekonfirmationskjole, men for Jennifer Monbjerg Nass Nielsen har den yderligere en komponent - hun har nemlig selv tegnet, designet og syet den kjole, som hun skal konfirmeres i den 5. maj. - Jeg har selv lavet mønstret ud fra et andet kjolemønster, som jeg så har ændret til at være lige præcis det design, jeg gerne vil have, fortæller hun begejstret. Arbejdet med at sy selve kjolen har kun taget den 13-årige tre weekender, men selve processen med at designe kjolens udtryk - lige fra de sarte grønne farver, den gennemsigtige ryg og den lette tyl til den changerende overgang mellem farverne og den markante krave - har stået på siden efteråret.

Familiemottoet slår igennem

Uanset hvad man gør, skal man gøre det ordentligt. Sådan lyder familien Monbjergs familiemotto, og det er også med det motto i tankerne, at Jennifer Monbjerg Nass Nielsen lavede sin kjole. - Jeg har lavet skørtet om tre gange, men det er jeg ligeglad med, jeg giver ikke op. For mig er det vigtige bare, at kjolen bliver perfekt - alle skal jo opleve nederlag, så jeg tager dem bare, som de kommer, siger Jennifer Monbjerg Nass Nielsen. Heldigvis har hun hele familien bag sig - både mormoren, der lærte Jennifer at sy og at lave om på mønstre, og moderen Maibritt Monbjerg Damsgaard, som både er stolt af sin datter og bakker op om hende gennem hele processen. - Jeg er utrolig stolt af hende - og jeg fortæller alle mine kunder om hende. Og så sørger jeg for at være der for hende og få hende op på hesten igen, når noget går galt, fortæller Maibritt Monbjerg Damsgaard, som er medejer af Summertan i Fredericia.

En fremtidsdrøm

Jennifers ansigt lyser op, som hun fortæller om hele processen bag sin nye konfirmationskjole - og endnu mere, når talen falder på fremtiden. For allerede nu, i en alder af bare 13 år, har Jennifer sine fremtidsplaner helt på plads. - Jeg skal læse design i Kolding, og så skal jeg ud og være designer bagefter. Allerhelst vil jeg leve af at designe kjoler, men jeg kan nok også godt designe og sy bukser og trøjer en gang imellem, fortæller hun. Grunden til, at det netop er kjolerne, hun drømmer om at beskæftige sig med, er ganske klar: De har nemlig størst potentiale i den unge designers øjne. - Jeg synes, at det er den beklædningsgenstand, der har flest muligheder. At man kan dreje skørtet en smule og give kjolen et helt andet udtryk er virkelig spændende. Derfor glæder jeg mig virkelig også til at komme på designskolen, så jeg kan lære at lave alt helt fra bunden af, siger hun. Egentlig havde Jennifer Monbjerg Nass Nielsen ellers planlagt at blive kunstner, men mødet med de muligheder, som livet som designer og syerske rummer, fik fremtiden til at gå op i en højere enhed. - Jeg har altid godt kunne lide at tegne, men som designer kan jeg tegne noget og så rent faktisk producere det bagefter. Det er en ret vild følelse at stå med et færdigt stykke tøj i hånden, som man selv har designet, fortæller hun.

