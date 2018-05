Nyborg: De sidste to dage har politiet modtaget en række anmeldelser om indbrud på både ved Griffinsund i Nyborg. Anmeldelserne fra lystbådehavnen tikker fortsat ind, efterhånden som bådejerne opdager dem.

Det første indbrud blev anmeldt lørdag aften, og da politiet dagen efter sendte en patrulje til stedet, var det ikke alle, der havde været nede og se til deres båd. Derfor kunne Fyns Politi mandag morgen ikke give et fuldt overblik over, hvor mange både tyven havde kastet sig over. Og i løbet af dagen kom også yderligere to anmeldelser.

Fyns Politi oplyser, at den første anmeldelse mandag kom klokken 10.41 og drejede sig om en hvid båd med blå kaleche, der stod på land. Gerningsmanden havde lynet kalechen op og desuden forsøgt at bryde motorrummet op. Det står ikke klart, hvad der er blevet stjålet.

Klokken 17.41 kom den anden anmeldelse. Her var døren til agter kahyt sparket op, men umiddelbart var intet blevet stjålet.