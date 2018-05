Middelfart: - For mig er der den her ene tale om året, der er ekstra speciel, og det er 1. maj.

Med de ord indtog Dan Jørgensen (S) tirsdag formiddag talerstolen på Lillebæltsværftet med en hyldest til Marx, arbejderbevægelsen og en omgang politiske øretæver. Og selvom Marx og røde faner for mange er langt væk i hverdagen, har 1. maj stadig relevans - selv 128 år efter det første 1. maj-arrangement i Fælledparken i København. Det mener Dan Jørgensen.

- 1. maj betyder stadig meget. Det er en dag, hvor vi samles og mindes historie. Der er stadig politiske kampe, og de er måske endda vigtigere end nogensinde før, for det er en hel samfundsmodel, vi er uenige om. Det, at vi har mødtes 1. maj i over 100 år, gør det til noget specielt, som vi skal værne om.

- Vi står på skuldrene af folk, som ville være glade for at se, at vi er nået så langt, som vi er, men vi er ikke færdige endnu. Vi har måske nye temaer, men det er de samme grundværdier, vi arbejder ud fra, som for 100 år siden, sagde Dan Jørgensen efter talen, hvor han samtidig slog et slag for at sikre miljøet.