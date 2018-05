Midlertidig løsning

Fredericia: Tidligere på foråret søgte Fredericia Idrætscenter (FIC) efter en ny forpagter af cafeerne i idrætshallerne, når den nuværende aftale udløber 1. juni 2018.

Der har været en pæn interesse for opgaven fra eksterne parter, men den rigtige profil er endnu ikke fundet. Det oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Da den nuværende forpagter ikke har ønsket at indgå en ny aftale på vilkårene jævnfør udbudsmaterialet, har parterne aftalt, at det mangeårige samarbejde stopper. Det giver samtidig kommunen mulighed for at få ansat en ny leder af idrætscentret og få ombygningen af centret færdig, så der er et godt grundlag for en ny forpagter.

- Jeg har været meget glad for at have været en del af Fredericia Idrætscenter i de sidste 33 år. Hvad fremtiden bringer for mig efter den 1. juni, er endnu ikke helt på plads, men jeg vil gerne takke idrætscentret og Fredericia Kommune for et godt samarbejde, oplyser nuværende forpagter Mamie Grambo i pressemeddelelsen.