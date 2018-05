Den mulige stork var langt væk, og derfor var det ikke til med mobilen at tage et billede af storken, som er tættere på end det, der indgår i artiklen her.

Niels Bomholt Jensen er bestyrelsesmedlem og kasserer i Fyn-afdelingen af Dansk Ornitologisk Forening.

Ifølge ham blev en stork også set på Fyn både mandag og søndag. Muligvis kan der være tale om den samme.

- I går (mandag, red.) blev den set ved Borreby Mose, og i forgårs (søndag, red.) ved Verninge, siger Niels Bomholt Jensen.

Han fortæller, at der muligvis kan være tale om en såkaldt "projektstork" fra Sverige, som har besluttet sig for at strejfe lidt omkring på Fyn.

- En projektstork. Hvad er det?

- Der er et projekt i Skåne, hvor man forsøger at opdrætte storke med henblik på at få dem til at leve vildt i denne del af Europa, siger Niels Bomholt Jensen.

Ganske rigtigt findes der en hjemmeside for "Storkprojektet" i Skåne.

Heraf fremgår det, at projektet har kørt siden 1989 og drives af Naturskyddsföreningen (Naturbeskyttelsesforeningen, red.) i Skåne sammen Skånes Ornitologiska Förening.

- Vi opdrætter storkepar og unger og slipper dem fri for at opbygge en bestand, fremgår det på hjemmesiden.