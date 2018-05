Nu behøver alle tarteletelskere ikke at vælge mellem fodbold eller tarteletter ad libitum. For i år kan alle fodboldinteresserede se Danmarks venskabskamp mod Sverige, når Tarteletfestivalen den 2. juni bliver skudt i gang. I år stiller festivalen en storskærm op, så kan der kan vises landskamp.

- Selvfølgelig skal alle Tarteletfestivalens gæster have mulighed for at heppe på Danmark, hvis de har lyst. Derfor sætter vi storskærm op i loungeområdet i år, siger Søren Windell, Odenses ukronede tarteletkonge og i øvrigt rådmand inde for ældre og handicapområdet i Odense.

Festivalen afholdes i år for 9. gang, hvor der serveres mere end 13.000 tarteletter, og hvor blandt andre Johnny Reimer optræder.