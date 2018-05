Debat: Sprogrøgt

Læserbrev: En stor tak til Iben Friis Jensen for hendes lørdagsbrev i går, den 28. april, hvor hun peger på, hvor dårlige vi er til at passe på vores sprog med bl.a. det resultat, at det er blevet så utroligt svært at lære for udlændinge.

Iben Friis Jensen nævner bl.a. det forhold, at "uanset hvor dårligt sprog, der præsenteres, er der altid argumenter for, at det er godkendt. Af Dansk Sprognævn" - og af andre.

Og det er jo rigtigt, at det i hvert fald af mange opfattes som en godkendelse af ord og udtryk, når Dansk Sprognævn optager dem i Retskrivningsordbogen. Jeg behøver vel bare at nævne et ord som "fuck". Og nu er ordet "fed" også med i betydningen "en fed fest".

Vores sprog ændrer sig løbende. Ældre ord går i glemmebogen og forsvinder. Nye kommer til. Sådan har det altid været, og sådan vil det blive ved med at være. Og sådan skal det være. Men spørgsmålet bør hele tiden være, om forandringerne betyder en berigelse af vores sprog, eller om de gør det fattigere.

I disse år er vi sprogligt inde i en trist, negativ udvikling. Mange gode, beskrivende ord, som det har været helt naturligt for os ældre at bruge både mundtligt og skriftligt, er nu fuldstændig ukendte for de yngre. Lad mig nævne nogle få eksempler:

"Han var en stor, trivelig mand".

"Gæsterne blev trakteret på bedste måde."

"Hun følte sig både gammel og mødig".

Og en sætning som:

"Det var virkelig berigende, smukt og spændende at være med ved den lejlighed"

er for mange i dag blevet til:

"Det var sgu fedt mand".

Eller:

"Hun er en både blændende dygtig og meget smuk kvinde"

er blevet til:

"Fuck mand, hvor er hun fed".

Rigtig mange - og blandt dem både mediefolk, skuespillere og politikere - sjusker i den grad med deres sprog, at det er blevet uden de mange præcise nuancer, som det danske sprog rummer, og til, at det er bare "blevet noget så fedt!"

For nogle år siden var alt bare "bred ymer". Det udtryk er heldigvis i dag både gemt og glemt. Forhåbentlig går det også meget snart sådan med "fedt".

Vi mangler i meget høj grad en afløser for Dansk Sprognævn - et sprogrøgt-institut (eller hvad det nu skal kaldes). Det skal være en institution, der har lovmæssig kompetence til at udnævne noget som anvendeligt og andet som uanvendeligt sprogbrug. Og så skal det pålægges skolerne at undervise i, hvad der er anvendeligt sprog, og det skal pålægges alle offentlige institutioner og medier at følge instituttets afgørelser.

Hvad med at gennemføre en sådan ændring, når Sprognævnet nu skal flyttes til Bogense!