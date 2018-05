Anklagemyndigheden kræver seks års fængsel til advokaterne Johan Schlüter og Susanne Fryland i den store sag om misbrug af rettighedspenge for et trecifret millionbeløb. Det skriver Finans.dk

Advokaterne Johan Schlüter og Susanne Fryland var i årevis dem, der stod for at fordele store millionbeløb til tv- og filmproducenter for deres rettigheder.

Alle anklagede har fra starten nægtet sig skyldige.

Sagen begyndte at rulle i 2014, da direktøren for Producentforeningen, Klaus Hansen, fik regnskabet og revisionspåtegningen for en af de foreninger, som Johan Schlüter og Susanne Fryland administrerede for.

Den viste, at der var hævet store summer på foreningens konti. En intern undersøgelse viste efterfølgende, at der i årevis var hævet penge på de konti, som advokaterne administrerede for Producentforeningen.

Det fik Producentforeningen til at politianmelde de to advokater samt partneren Lars Halgren.

Johan Schlüter og Lars Halgren politianmeldte hurtigt Susanne Fryland, der havde stået for det praktiske i fordelingen og forvaltningen af rettighedspengene. De anførte, at det alene var Susanne Fryland, der havde begået misbruget.

De to advokater står anklaget for at havde taget mere end 115 millioner kroner uretmæssigt fra rettighedshaverne til sig selv i stedet for at sende dem videre, som de burde.

Ifølge Finans.dk kræver anklagemyndigheden altså seks års fængsel til Johan Schlüter og Susanne Fryland, mens advokaten Lars Halgren, der i mindre grad var involveret, kræves tre år i fængsel.

Sagen har fået stor opmærksomhed, fordi Johan Schlüter længe var et kendt ansigt og film- og musikbranchens mest brugte advokat.

Johan Schlüters advokatforretning havde hovedsæde på en prominent adresse i København, hvor Johan Schlüters eget navn var opført i store guldbogstaver.

Johan Schlüter og Susanne Fryland er tiltalt for at have faktureret foreningerne CAB og Filmnet for 115 millioner kroner mere, end de havde ret til.

Begge er også tiltalt for at have brugt kundernes retmæssige penge på sig selv.

De to og partneren Lars Halgren er tiltalt for at have afgivet falske regnskaber, og alle tre er tiltalt for skyldnersvig ved at forsøge at trække værdier ud af deres selskab, da sagen begyndte at rulle.