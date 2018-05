Debat: Blæser på politi - øger kontrolafgift

Læserbrev: Q-Park har uden forudgående varsel og annoncering hævet kontrolafgiften for parkeringsovertrædelser på den omstridte P-plads i Korsgade i Svendborg. Før kostede en overtrædelse 750 kroner. Nu kræver P-mastodonten 790.

Det er sket, selv om Q-park er blevet anmeldt til både Forbrugerombudsmanden og politiet for vildledning af parkanterne.

Q-park vildleder kunderne, når de både afkræves betaling for parkeringen via en automat på pladsen samtidig med, at der gælder et forbud mod parkering på pladsen i tidsrummet 15-22.

Det forstår bilisterne ikke, og det er også drønulovligt, fordi der ikke både må være betalingsautomat og skiltede P-restriktioner samme sted.

De parkerende tror, at de følger parkeringsbestemmelserne på pladsen, når de lydigt betaler via P-automaten. De fleste ser ikke den skiltede tekst, der fortæller, at de ikke må parkere alligevel. Det er en klar overtrædelse af markedsføringsloven, fordi pladsens brugere bliver vildledt. Vildledningen gælder i følge loven også, selv om Q-park skilter med P-forbuddet 15-22.

Det afgørende er her ikke om Q-Park har skiltet med P-restriktionerne, men derimod om P-selskabets regler kan misforstås af almindeligt begavede personer.

Q-Parks misbrug af loven er - samtidig med de hævede kontrolafgifter en direkte og grov hån mod kunder - der fortsat - uden at de forstår det - bøffes for betragtelige kontrolafgifter.

Forbrugerombudsmanden har noteret klagen fra de forurettede bilister til senere behandling, men den er blevet udskudt på grund af et stort og stigende antal klagesager.

Men Forbrugerombudsmanden kunne ud fra de foreliggende oplysninger have indgivet politianmeldelse. Det er endnu ikke sket.

Derfor har de utilfredse parkanter taget sagen i egen hånd og selv indgivet anmeldelse til Fyns Politi.