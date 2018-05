Rødt: Politikere tag på pub

Læserbrev: Sådan ser en pub ud i Dublin, en knaldrød farve, der er medvirkende til at tiltrække publikum. Irland er ikke så restriktiv.

I Møllergade har Jørgen Lundsgaard valgt den samme stil, kun røde vinduer, der løfter den ende af gågaden til at være attraktiv for erhvervslivet og byens borgere. Han har formået at lave et koncept "En pub", som ikke findes tilsvarende i byen. Det tiltrækker byens borgere og er medvirkende til at skabe en god stemning især om lørdagen, hvor der er musik. Publikum føler sig godt tilpas.

Det kan ikke være rigtig, når en borger udviser kreativitet, så skal det bremses af en lovgivning, som er forældet. Forannævnte tiltag handler om byfornyelse i Møllergade til glæde for byen.

Jeg vil foreslå, politikerne afsætter en lørdag især fra 13-15 og overværer en pub med fulde huse og god musik.