Debat: Begejstret svar til Iben Friis Jensen

Læserbrev: Kære Iben Friis Jensen - jeg har desværre aldrig mødt dig, men læser med begejstring dine intelligente bidrag i avisen. Din sidste helsides artikel med overskriften "Fanden og hans pumpestok" fik mig til at juble! Endelig et menneske, som skriver om danskernes afsnuppede, afslappede og sjuskede udtale og som "har gjort vores danske modersmål til et kodet loge-sprog, som man skal være særligt indviet for at kunne forstå". Hvor har du dog ret!

Jeg er en gammel dansk sydslesviger med stort DK, men betragter med rædsel udviklingen af det danske sprog. På den danske "Duborg-Skolen" i Flensborg lærte jeg et meget korrekt dansk men opvoksede jo med to sprog: dansk og tysk. Du nævner utallige eksempler, som gør det meget svært for udlændinge at lære dansk. Så jeg vil kun bidrage med nogle få eksempler. I mit telefonnummer har jeg bl.a. tallene 64 og 94. Men den sjuskede udtale gør, at man ikke kan høre forskel om man siger 64 eller 69 hhv. 94 eller 99. Derfor siger jeg altid tydeligt fire-og-tres og fire-og-halvfems. Helt chokeret blev jeg, da jeg hørte Tine Gøttsche i nyhederne på DR 1 sige "tæææer". Hvad var dog det? Lidt efter blev jeg klar over, at hun mente terror (men der skal man jo bevæge munden en ekstra gang....!). Nu siger de fleste i tv tæææer og tæææerist! Prøv at se på de mange mennesker, som taler i tv. Nogle sidder med halvåben mund nærmest uden at bevæge den. Andre bevæger munden naturligt og er derfor meget lettere at forstå.

Du kom også ind på det danske intet- og fælleskøn overfor det tyske han-, hun- og intetkøn. Ja dette gør jo, at tysk delvist er mere nøjagtig end dansk. Men alligevel er der en del ulogiske, uforklarlige ting, f.eks. DER Hund men DIE Katze og DER Esel men DAS Pferd og DAS Haus men DIE Baracke!?

Til sidst vil jeg nævne, at jeg helst undgår nyere danske film men gerne ser gamle danske film, hvor udtalen er meget mere tydelig. Og jeg glæder mig, når der på DR K af og til kommer en god tysk film. Her forstår jeg hvert et ord.

Hvordan undgår vi forvanskningen af vort modersmål, som jeg jo elsker så højt. Jeg håber ikke, at vi skal omskrive den smukke sang "Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang" til "......det har så grim en klang".