Middelfart: Jan Henriksen er efter fem år som børn- og ungedirektør i Middelfart snart fortid i kommunen. Politikerne i Økonomiudvalget besluttede mandag aften på et hasteindkaldt møde at fritstille den 49-årige jyde for samtidig at indlede en afskedigelsessag mod ham.

Kommunaldirektør Steen Vinderslev oplyser i en kortfattet pressemeddelelse, at Økonomiudvalget ikke længere har den fornødne tillid til Jan Henriksen som Middelfart Kommunes fortsatte børn- og ungedirektør.

Hverken Steen Vinderslev eller formanden for Økonomiudvalget, borgmester Johannes Lundsfryd (S), ønsker at uddybe sagen nærmere over for avisen.

- Der er tale om en personalesag, hvor vi har tavshedspligt. Det samme har Jan Henriksen, når det gælder oplysninger om forhold i forbindelse med hans arbejde i Middelfart Kommune, siger Steen Vinderslev og føjer til, at kommunen på et senere tidspunkt vil kunne offentliggøre, hvad afskedigelsen kommer til at koste skatteborgerne.

Steen Vinderslev varetager i øjeblikket Jan Henriksens opgaver som midlertidig børn- og ungedirektør. Om han skal fortsætte med det, til en ny er ansat, eller en anden embedsmand midlertidigt skal tage over, er ikke afgjort.

- Så langt er vi slet ikke nået endnu, siger Steen Vinderslev og afviser, ligesom Johannes Lundsfryd, at svare på, om der er tale om en pludselig beslutning udløst af en enkeltstående begivenhed, eller om fyringen er kulminationen på dalende tillid gennem længere tid.