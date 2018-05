Dansk Folkeparti skader sig selv

Den opsigtsvækkende og omfangsrige omtale af den tilsyneladende evige uro og ballade i Svendborg er utvivlsomt skadelig for Dansk Folkeparti.

Senest har Fyns Amts Avis kunnet afdække de stridigheder, der er baggrunden for opløsningen af Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Svendborg.

Gruppen er reduceret fra fire til én.

Og medieomtalen af baggrunden for krisen kan i sagens natur let så tvivl om partiets troværdighed og få vælgerne til at vende det ryggen.

Det er imidlertid også en medieomtale, der - hvor gerne Dansk Folkeparti end havde været den foruden - er en forudsætning for, at vælgerne kan træffe deres valg på et så vidt muligt oplyst grundlag, næste gang de bliver kaldt til stemmeurnerne.

Dansk Folkeparti i Svendborg fik et godt kommunalvalg i november sidste år.

4.779 vælgere valgte at vise partiet tillid og give det stemmer nok til fire pladser i det nye byråd.

I dag - sølle fem måneder efter valget - har Dansk Folkeparti kun én plads tilbage.

Den sidder gruppeformand og folketingsmedlem Dorthe Ullemose på, mens der nu sidder løsgængere på de resterende tre.

Morten S. Petersen er ekskluderet, mens Jens Munk og Jesper Larsen har selv forladt partiet.

De tre fik tilsammen 1.086 personlige stemmer, så det er altså godt og vel en femtedel af DF-vælgerne i Svendborg, som ikke længere er repræsenteret af det parti, de stemte på ved kommunalvalget i november.

Det kræver en forklaring. Og god er den jo ikke.

Det er åbenlyst, at der ligger personlige modsætningsforhold og dyb, intern mistillid til grund for balladen.

Og som Fyns Amts Avis forleden kunne dokumentere, så er der tilsyneladende ingen i hverken den nu opløste byrådsgruppe eller Dansk Folkepartis partiforening i Svendborg i øvrigt, som ejer evnen til at håndtere den slags vanskelige konflikter.

Der bliver tværtimod kommunikeret og ageret, som man kan forestille sig en samspilsramt skoleklasse ville gøre det.

Og noget godt for Dansk Folkepartis ry gør uroen i Svendborg ikke.

Der er ikke noget at sige til, at Dansk Folkepartis gruppeformand på Christiansborg, Peter Skaarup, som han selv har formuleret det i et læserbrev i Fyns Amts Avis, er "træt af den interne ævl og kævl" i Svendborg.

At rette skytset mod avisens afdækning af baggrunden for den evindelige ævl og kævl - sådan som Peter Skaarup også gør det - løser imidlertid ingenting.

For mens det er Dansk Folkeparti, der skader sig selv, er det vores pligt at give vælgerne en så oplyst grundlag at forholde sig til ævlen og kævlen på som overhovedet muligt.

Også selv om Dansk Folkeparti selvfølgelig helst havde været fri.