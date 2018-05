Der skal sættes fokus på Grønland, og derfor har festivalarrangørerne Nukiga - som på grønlandsk betyder "min styrke" - sidste år åbnet erhvervs- og musikfestivalen "Spot on Greenland", som nu for første gang kan opleves i Odense.

- Vi vi vise andre historier end de sociale, frugtesløse historier, man alt for ofte hører, når Grønland er på dagsordenen. Hvis der skal rykkes noget ved problemerne, skal man starte et andet sted, siger Michael Skaarup, som er en af hovedkræftene bag festivalen.

Spot on Greenland Der er flere grønlandske bands med på festivalen. De er:Small Time Giants, som betragtes som en del af den spændende alternative grønlandske scene.Nina er en af Grønlands mest populære sangerinder, som i 2016 udgav et elektronisk konceptalbum "Hun står i nordenvind" i samarbejde med en række nordiske musikere.Nick Ørbæks debutalbum "Saappara" udkom i februar 2018 med gode anmeldelser af den farverige, nytænkende rock/pop.Da Bartali Crew er en elektronisk gruppe, der er gået fra Nuuks undergrundsscene til at være et af de mest populære live navne i Grønland. Spillet meget på Youtube.Simon Lynge er en dansk-grønlandsk sanger, hvis seneste album 'The Map Of Your Life", som har fået en flot modtagelse i ind- og udland.

Ved at sætte musik og mad på programmet vil de gentage festivalens succesdebut i Aarhus andre steder i landet. I Aarhus var festivalen en del af byens status som europæisk kulturby og med så stor succes, at kulturminister Mette Boch (LA) efterfølgende fik sat "Spot on Greenland" på finansloven med et tilskud på 2,1 millioner kroner over tre år.

Festivalen varer fire dage - den første i Odense. Det foregår ved Nordatlantisk Hus på Odense Havn, og der er flere musikalske navne på programmet - blandt andet.

- Vi oplever stor interesse for den grønlandske musikscene, og "Spot on Greenland" er netop et musikalsk kulturfremstød, der skal vække musikbranchens og mediernes interesse for musik fra Grønland, og samtidig være små folkefester for grønlændere og grønlandsinteresserede i Danmark. Koncerterne varer hver 45 minutter, så publikum kan få et indblik i diversiteten i grønlandsk musik, siger Michael Skaarup.

Det koster 100 kroner at komme ind og høre de forskellige bands. Billetsalget er i gang.