- Vi har haft rigtigt mange frustrationer over, at der skal spares den ene gang efter den anden. Derfor var det dejligt med en tur, hvor der slet ikke skulle snakkes arbejde, men vi bare skulle hygge os på den tur, siger Sanne Nissen.

- Vi har været meget pressede, og når folk er pressede, så begynder folk at bide af hinanden. Derfor snakkede vi om, at vi trængte til at lave noget, der overhovedet ikke har med vores arbejde at gøre, fortæller teamleder Sanne Boll Nissen fra Birkelund Plejecenter, der var med til at arrangere turen.

I 2017 blev der blandt andet uddelt penge til et konfektkursus ved bager Clausen i Kerteminde for personalet på borgerservice, en sommerfest med tur til Munkebo Bakke for medarbejderne på Munkebo Rådhus og en sejltur til Romsø for medarbejderne ved Kerteminde Bibliotekerne.

I princippet yder Trivselspuljen kun et tilskud til et medarbejderarrangement. Det vil sige, at kommunen betaler en del af turen, og medarbejderne må selv have pungen op af lommen for at betale den resterende del. Men en aktindsigt i de aktiviteter, der har fået støtte, viser, at medarbejdernes tilskud kan fortolkes meget bredt.

Da medarbejderne på Munkebo Rådhus fik tilskud til en sommerfest med tur til Munkebo Bakke, blev medarbejdernes tilskud opgjort som deres arbejdstid. Og da medarbejderne i "Visitationen i sundhed, myndighed og psykiatri" fik tilskud til en tur til Romsø og spisning på Lundsgaard Gods, blev tilskuddet opført som køb af drikkevarer.

På Munkebo Skole søgte medarbejderne om tilskud til at sejle i dragebåd på Odense Havn. Arrangementet kostede 16.000 kroner. Trivselspuljen gav de otte, og skolen valgte at betale de sidste otte tusinde fremfor at lade medarbejderne betale.

- Det var et personalearrangement, som har til hensigt at få folk til at snakke sammen på kryds og tværs af organisationen, fortæller skoleleder Tina Nygaard.

Arrangementet fandt sted i ugen lige før skolestart i august 2017.

- At ro en dragebåd handler rigtigt meget om at ro i takt og finde et flow, der gør, at båden kommer fremad. Og når vi skal arbejde sammen i båden med at ro i takt, så er det direkte overførtbart til skolen, hvor det er vigtigt, at vi arbejder sammen på kryds og tværs, forklarer Tina Nygaard.

- Det er vigtigt, at vi er sammen om fælles udfordringer, og det handler om at lave noget sammen og udforske sine egne grænser, og nogen skulle overvinde deres grænser bare ved at komme i bådene.