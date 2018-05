Fakta om ulvene Danmark har været ulvefrit i næsten 200 år. Rovdyret er siden vendt tilbage, helt af sig selv. I 2012 fandt man en død ulv i Nordjylland, og siden har man registreret en voksen hanulv i Nordjylland og et ulvepar ved Ulfborg. Dette par fik i maj sidste år seks-otte unger. De forventes at forlade deres ulveforældre i løbet af i år og bliver kønsmodne som to-årige. De tre voksne ulve i Danmark er registreret i det centraleuropæiske ulveregister og er udstyret med en slags personnumre. Hanulven i det nordjyske har for eksempel personnummeret GW781M.Kim Møller fra Ulvetracking Danmark oplyser, at man har fået flere henvendelser om ulve-observationer i Hjerting-området.Tidligere i år fik man også en melding om en ulve-observation i en plantage ved Oksbøl.

- Jeg kom kørende i mine egne tanker, da jeg pludselig så et stort dyr stå midt på vejen, cirka 10-15 meter fra mig. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det var en ulv. Den var cirka en halv gang større end en almindelig schæfer, kraftigt bygget og havde en stor hale.

Esbjerg: Søndag 29. april omkring klokken 15 kom 49-årige Morten Kristensen fra Esbjerg cyklende på Kokspangvej nær Breinholtgård Golfklub. Pludselig så han på kørebanen foran sig et dyr, og han er ikke i tvivl om, at det var en ulv.

Morten Kristensen fik følgeskab af ulven.

- Ulven blev bange og ville stikke af. Det kunne den ikke, for der er sat vildthegn op i begge sider af vejen. Den prøvede gang på gang at løbe ind i en skov, der ligger i højre side af kørebanen, og løb ind i vildthegnet flere gange. Den løb og løb, lige der foran mig, cirka 500-600 meter i alt. Så holdt hegnet pludselig op, og ulven løb ind i skoven, hvor den var væk på ingen tid. Dens farver gik nærmest i et med naturen, fortæller Morten Kristensen, som betegner mødet med ulven som en oplevelse, han ikke lige glemmer igen, og en oplevelse, der i hans erindring "afspilles" i slowmotion igen og igen.

- Jeg bliver ved med at kunne høre ulvens klør, der ramte imod asfalten, da den løb. Og hvor løb den stærkt! Jeg har en Garmin (en cykelcomputer, red.), og på den kan jeg se, at jeg kørte 37-38 kilometer i timen. Ulven løb foran mig og må have løbet endnu hurtigere, fortæller Morten Kristensen, som havde en del at fortælle kone og børn, da han vendte hjem fra den oplevelsesrige cykeltur.