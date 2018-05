Musik: Fionia Stringband vender snuden hjemad efter mange år med koncerter i udlandet på nogle af de mest markante festivaler inden for folkemusik. Gruppen, der har fynske rødder, har en ny plade med hjem, når de for første gang spiller på fynsk jord i midten af maj. Titlen på pladen "Råt for usødet" er sådan som Fionia Stringband definerer dansk folkemusik - fyldt med rå energi men med respekt for traditionerne. Koncerten præsenteres af GUF i samarbejde med Middelfart Bibliotek og kan opleves torsdag 17. maj kl. 20 på KulturØen i Middelfart, Havnegade 6. (stha).