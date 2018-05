Musik: Marie Key valgte i slutningen af 2015 at trække sig tilbage og holde en pause efter fem hektiske år. Turen gik til New York, hvor hun indspillede ny musik og sang sange om regn og Jens Otto Krag i et lille Studie på Broadway. Nu er hun tilbage i Danmark og er netop aktuel med sit fjerde soloalbum. På den nye plade er popikonet Jay, fra Nik & Jay, at finde, og foruden sin feature på singlen "Korn" har han produceret tre numre på Marie Keys nye album. Til efteråret tager Marie Key ud i landet og spiller både nye og gamle sange. Hun kan blandt andet opleves onsdag 9. maj i Guldsalen i Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4. (stha).