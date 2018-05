Faaborg: Er du morgenfrisk?, lød velkomsten, da der blev taget imod foran Byskolen i Faaborg tirsdag morgen.

Og søvnen var da også kun lige gnedet ud af øjnene, da LO Sydfyn og Socialdemokraternes 1. maj arrangement begyndte klokken 6.45.

Omkring 65 mennesker var mødt op og kunne forsyne sig med rundstykker, kaffe, the, brunsviger og måske en lille én til halsen, mens dagens talerrække blev afviklet.

“ I dagligdagen er der en masse konkrete problemstillinger, man skal tage stilling til, men her kan vi se tingene lidt højere oppe fra og minde hinanden om, hvorfor vi gider at bruge vores tid på politik. Hans Stavnsager, borgmester

Hovedtaler var tidligere minister Dan Jørgensen, der havde de gamle værdier som omdrejningspunkt i sin tale.

- 1. maj er jo en god anledning til at minde hinanden om de grundværdier, vi står for. Og som arbejderbevægelsen står for, sagde han, inden han gik på talerstolen, hvor budskabet blev uddybet:

- Selvom Danmark i dag er et af de mest lige lande, så vokser uligheden. Der er stadig meget at kæmpe for. Hvis vi ikke har tillid til hinanden, så har vi ikke en velfærdsstat. Så bliver vi utrygge, og så er vi tilbage i 1871, lød det blandet andet fra ham med henvisning til det år, Socialdemokraterne blev stiftet.