Udviklingen går så stærkt, at det er livsfarligt for virksomheder bare at fortsætte i samme spor. Det er budskabet fra Mikael Trolle, når han gæster MOVE i Fredericia.

Fredericia: - Hvordan genopfinder man sin virksomhed, mens det stadig går godt?

Det spørgsmål leverer Mikael Trolle en række bud på, når han går på scenen under logistik-konferencen og fagmessen MOVE i starten af maj. Mikael Trolle er forfatter, ledelsesekspert og landstræner for herrelandsholdet i volleyball.

Tidligere kunne mange virksomheder arbejde i flere generationer med samme kerneydelser. Ifølge Mikael Trolle, så går den ikke i dag, da nye teknologier konstant ændrer forudsætningerne for succes. Så måske er det nødvendigt at genopfinde sin virksomhed og sit lederskab, så det matcher de nye betingelser - og det gælder i høj grad også i logistikbranchen, mener Mikael Trolle.

-Amazon's transformation fra internet-boghandel til global handelsgigant viser, hvor meget banen er ændret. Man kan vælge at sige: "Vi fortsætter bare med det, vi altid har gjort", men måske er man så ved at gøre sig selv tiltagende irrelevant for kunderne, vurderer Mikael Trolle, som behandler emnet i bogen "Dreams & Details", som han har skrevet med bestyrelsesformanden for Mærsk, Jim Hagemann Snabe.

MOVE 2018 finder sted i Messe C Fredericia fra 2.-3. maj./EXP