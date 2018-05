Nr. Åby: Det kører rigtigt godt i Nørre Åby Idrætsklubs ungdomsafdeling. Tilgangen til fodbold i NIK har været bemærkelsesværdig stor de senere år og har gjort de dystre tendenser om manglende tilslutning og stort frafald til foreningsidræt til skamme. NIK indgået en sponsoraftale med OK, som leverer energien til familiens køretøj. Hver gang der bliver tanket en liter brændstof på et OK-kort tegnet gennem NIK, så tilfalder der klubben fem øre. Forleden kunne Ole Carlsen fra OK forleden overrække en check på kr. 27.998,49 til afdelingsformand for de yngste NIK'ere, Mette Mossin. /EXP