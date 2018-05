Han har deltaget i otte Super Bowls siden 2002. Fem af dem er vundet, men den seneste i februar i år endte i et uventet nederlag på 33-41 til Philadelphia Eagles.

Nu melder Tom Brady sig klar til at jagte endnu et Super Bowl-trofæ til den i forvejen imponerende samling, han allerede har i forvejen.

Den 40-årige New England Patriots-spiller, der af mange regnes som den bedste quarterback i National Football Leagues (NFL) historie, føler sig langt fra færdig.

- Jeg har personlige mål. Jeg vil blive ved med at spille, siger Tom Brady ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har i lang tid sagt, at jeg ønsker at spille, indtil jeg er i midten af 40'erne. Da jeg var 36-37 år, sagde folk, "du kan ikke blive ved med at spille, ingen vinder Super Bowl (i den alder, red.)".

- Det er en stor udfordring for mig. Jeg er blevet udfordret hele mit liv. Jeg føler, at jeg kan gøre det, siger Tom Brady.

New England-spilleren blev kåret som den mest værdifulde spiller i NFL i sidste sæson, hvilket var tredje gang, at han modtog den hæder.

Tom Brady er sammen med den tidligere San Francisco 49'ers- og Dallas Cowboys-spiller Charles Haley den eneste, der har vundet Super Bowl fem gange som spiller.

Brady har sammen med New England Patriots' headcoach, Bill Belichick, dannet en både respekteret og frygtet vinderduo, siden de i 2002 var med til at vinde Patriots' første Super Bowl.

- Han (Bill Belichick, red.) er meget respektfuld over for mig. Vi har haft et rigtig godt forhold, et meget respektfuldt forhold, i meget lang tid. Jeg tænker, at han er den bedste træner i NFL's historie.

- Han har en trænerstil, hvor han siger; "hør her, jeg er ikke den nemmeste træner at spille for. Jeg er enig. Han er ikke den nemmeste træner at spille for. Men han er den bedste for mig.

- Han har bevist, at uanset hvilket talent han har, så får han det maksimale ud af det, siger Tom Brady om Bill Belichick.