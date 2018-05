En 48-årig kvinde fra Sjælland er sigtet for at bringe andres liv i fare, efter hun mandag aften blev anholdt i sin bil i Sandager i stærkt beruset tilstand.

Sandager: Der hænger en sigtelse for spirituskørsel og for at bringe andres liv i fare over hovedet på en 48-årig kvinde fra Sjælland, som mandag aften blev anholdt i Sandager nord for Assens.

Klokken 21.02 fik Fyns Politi en anmeldelse fra en bilist, som kørte bag kvindens bil og kunne observere, hvordan den slingrede. Lige indtil føreren standsede bilen, drejede den rundt og kørte mod anmelderens bil.

Den blev ifølge Fyns Politis oplysninger til TV2 Fyn påkørt fire-fem gange. Føreren, der sad i bilen, slap dog uden skader. Det samme gjorde en bilist, som måtte køre ud i rabatten for at undgå at blive ramt af kvindens slingrende kørsel, oplyser Fyns Politi.