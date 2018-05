Israels dokumentation for, at Iran har et hemmeligt atomprogram, er overbevisende, siger Det Hvide Hus.

Det oplyser Det Hvide Hus i en erklæring, efter at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, mandag sagde i en tv-tale, at landet har nye og afgørende beviser for, at Iran har skjult atomvåbenaktiviteter.

- Disse fakta er i overensstemmelse med det, som USA længe har kendt til: At Iran har haft et robust og hemmeligt atomvåbenprogram, som det fejlagtigt har forsøgt at skjule for verden og dets eget folk, udtaler Det Hvide Hus.

Samtidig fortæller USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, som for nylig var på besøg i Israel, at han blev informeret om de nye beviser af Netanyahu søndag.

- Jeg har haft kendskab til dette i et stykke tid, og vi diskuterede det, da vi mødtes. Jeg ved, at mange snakker om, at dokumentationen ikke er ægte, men det er den, siger han.

Mike Pompeo tilføjer, at USA fortsat er ved at gennemgå beviserne.

Ifølge premierminister Benjamin Netanyahu har Iran flyttet sit atomprogram til et hemmeligt sted i Teheran, den iranske hovedstad. Det skal være sket i 2017.

Sent mandag aften afviste Irans statslige tv beskyldningerne fra Netanyahu og kaldte dem propaganda.

USA's præsident, Donald Trump, skal senest 12. maj beslutte, om han vil trække USA ud af en atomaftale med Iran.

Han har på forhånd sagt, at han synes, at det er en dårlig aftale for USA og omverdenen og en god aftale for Iran.

Atomaftalen blev indgået i 2015. Den indebærer, at Iran skal afvikle en del af sit atomprogram, mens eksperter fra Det Internationale Atomenergi Agentur (IAEA) skal have adgang til de iranske atomanlæg.

Til gengæld er en stribe sanktioner mod Iran ophævet.