Riza Durmisi gjorde, hvad han kunne for at gøre opmærksom på sig selv over for landstræner Åge Hareide mandag aften.

Her var danskeren for en sjælden gangs skyld at finde i startopstillingen for Real Betis, og Durmisi kvitterede med en scoring til 1-1 i første halvleg.

Durmisi opsnappede fikst bolden i feltet fra en passiv Malaga-forsvarer og sparkede resolut bolden i mål i det 24. minut bag en sagesløs Malaga-keeper Roberto Jimenez.

Real Betis kom bagud efter 20 minutter, og med 73 minutter igen sikrede hjemmeholdets Fabian Ruiz sejren med sin scoring til 2-1.

Mens Malaga for længst er rykket ud af Primera Division og ligger sidst inden de sidste tre runder, så har Real Betis gang i en fornem sæson.

Klubben ligger i øjeblikket på femtepladsen, der giver adgang til gruppespillet i Europa League, med 59 point, mens Villarreal følger efter med 54 point.

Riza Durmisi har dog til sammenligning haft en omtumlet sæson i klubben.

Han mistede i løbet af VM-kvalifikationen sin stamplads som venstre back på det danske landshold, hvor han dog er en del af truppen, og han er ikke blevet brugt meget på det seneste i Sevilla-klubben.

I de seneste 12 kampe i ligaen har Durmisi været henvist til en plads på bænken i ti af opgørene.

Den tidligere Brøndby-spiller har scoret to ligamål i sæsonen.

Riza Durmisi scorede senest 6. januar i 3-5-nederlaget til lokalrivalerne fra Sevilla.