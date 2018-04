2-0 hjemme over Watford betyder, at Tottenham har fem point ned til Chelsea på femtepladsen i Premier League.

Tottenham virkede lettere uinspirerede mandag aften i jagten på en plads i top-4 i Premier League.

Alligevel var indsatsen nok til at vinde 2-0 over Watford på Wembley i et opgør, hvor Christian Eriksen lagde op til Tottenhams første mål.

Med sejren har Tottenham 71 point på fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League, foran Chelsea, der på femtepladsen har 66 point. Liverpool, der har spillet en kamp mere, 72 point på tredjepladsen.

Tottenham indledte stille og roligt, men efter lidt over et kvarter kom hjemmeholdet foran 1-0, og Christian Eriksen blev noteret for sin tiende assist i sæsonen.

Det skete efter en gevaldig brøler af Watford-keeper Orestis Karnezis, som simpelthen tabte bolden, der endte hos Eriksen, som fandt Dele Alli, der sikkert scorede.

Watford bed fra sig efter 25 minutter, da Andre Gray var igennem og afsluttede, men Tottenham-keeper Hugo Lloris klarede.

Tottenham følge sig snydt for et straffespark efter en halv time, da Heung-Min Son faldt til jorden i feltet, og det så ud som om, han blev skubbet af Watfords Abdoulaye Doucoure, men dommerens fløjte var tavs.

De sidste minutter af halvlegen blev hektiske, da Watford pressede på, men uden at kunne udligne.

I stedet kom Tottenham foran 2-0 to minutter efter pausen, da Harry Kane leverede sin 27. sæsontræffer tæt på mål.

Harry Kane havde bolden i mål igen efter 73 minutter, men scoringen blev annulleret for offside.