Silkeborg led mandag aften et nederlag på hele 2-5 hjemme mod AGF i en kamp, der reelt var uden betydning i Alka Superligaen.

Uden betydning bliver det dog ikke, når Silkeborg søndag 6. maj møder Lyngby i den første af to altafgørende playoffkampe i bestræbelserne på at undgå nedrykning.

Silkeborg-anfører Simon Jakobsen mener, at Silkeborg står med gode muligheder før kampene mod Lyngby.

- Vi står stærkt til Lyngby. Jeg synes, at vi er et bedre hold, hvis vi spiller op til vores bedste. I så fald skal vi slå Lyngby over to kampe, men det er altid svært at vurdere, når det er playoffkampe, siger Simon Jakobsen.

Han ser i det hele taget frem til en uge med et tætpakket program, der blandt andet byder på en pokalfinale mod Brøndby.

- Det er en uge med den største oplevelse i mange af vores spilleres karrierer, som er proppet ind i en nedrykningssandwich. Det bliver en helt speciel uge, og det kan også mærkes, siger Simon Jakobsen.

Silkeborg-træner Peter Sørensen ser også frem til de kommende kampe.

Selv om Silkeborg slås for at undgå nedrykning, vil Peter Sørensen ikke prioritere det ene frem for det andet.

- Vi kommer ikke til at vægte den ene kamp over den anden. Vi kommer til at stille med de mest konkurrencedygtige i Lyngby, og når det er overstået ser vi, hvad der er til rådighed mod Brøndby, siger Peter Sørensen.

Han har da også opskriften klar på, hvordan det skal blive til succes mod Lyngby.

- Vi er blevet bragt i skæbnekampe, og det skal vi håndtere mentalt, og så skal vi levere det, som vi typisk kan levere. Det er bedre end mod AGF, siger Peter Sørensen.

Silkeborg spiller pokalfinale mod Brøndby torsdag 10. maj. Returkampen mod Lyngby finder sted tre dage senere.