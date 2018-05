DAVINDE: Vil du ud i naturen for at fiske, bage bålpandekager, spille krolf, hilse på en hund, gå på tovbro, prøvedykke, sejle med modelskibe, bygge en stammebåd eller noget helt andet, tredje eller fjerde? Der er et væld af oplevelser for både store og små, når Tarup-Davinde I/S og de mange foreninger og klubber, der bruger området, inviterer til Tarup-Davinde dagen lørdag fra klokken 10 til 16. Alle aktiviteter åbnes på Phønix, Udlodgyden 56. Se hele programmet på www.oversoeogland.dk. (RAS)