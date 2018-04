Bayern-lejesvenden James Rodríguez slår fast, at hævn over Real Madrid ikke optager ham før CL-brag i Madrid.

James Rodríguez forventer en varm velkomst på Santiago Bernabeu tirsdag aften, når Bayern München gæster Real Madrid i semifinalen i Champions League.

Spanierne vandt det første semifinaleopgør i München for en uge siden med 2-1, og derfor skal de tyske gæster forsøge at vende billedet og avancere til finalen.

Det er det eneste, der optager James Rodríguez, der skiftede fra Real Madrid til Bayern München på en lejeaftale før sæsonen.

- Det er smukt at kunne vende tilbage til det sted, som var mit hjem i tre år. De behandlede mig godt her, og det er et sted, jeg altid ønskede at være. Jeg tilbragte tre unikke år her og vandt mange titler.

- Jeg har kun respekt til overs for folk her. Jeg var glad her, siger James Rodríguez på et pressemøde dagen før storkampen, hvor han også meddelte, at han ikke vil juble, hvis han scorer i kampen.

Det sker ofte, at spillere ønsker at vise respekt for en tidligere klub ved at undlade at juble, hvis spilleren scorer i en kamp mod den tidligere klub.

Colombianeren var med til at vinde Champions League de to seneste sæsoner med Real Madrid.

Han var også med til at vinde et spansk mesterskab og to VM-titler for klubhold, men han fik sværere og sværere ved at tilspille sig en fast plads på Zinedine Zidanes mandskab.

- Jeg har absolut intet imod Zidane eller klubben. Jeg har ingen følelse af vrede imod dem. Jeg forsøger ikke at vinde kampen, fordi det er imod dem.

- Jeg ønsker bare at spille godt og hjælpe Bayern med at nå finalen. Jeg vil spille en god kamp. Det er det eneste, det handler om, siger James Rodríguez.

Den 26-årige midtbanespiller slog for alvor igennem ved VM i 2014 for Colombia, og Real Madrid købte ham derefter i Monaco.

Bayern München og Real Madrid indgik en toårig lejeaftale, og Bayern har en option på at købe ham for 42 millioner euro (cirka 313 millioner kroner) efter de to år.

- Jeg har ikke brug for at vise noget som helst til nogen. I øjeblikket er jeg hos Bayern München, og jeg er glad. Jeg ved ikke noget om fremtiden, siger James Rodriguez.