Musik

Den amerikanske kapitalfond Orkila har købt 40 procent af virksomheden Down The Drain Holding, der blandt andet ejer musikfestivalerne Tinderbox i Odense og Northside Festival i Aarhus samt bookingselskabet Beatbox Entertainment.

Det skriver Politiken.

- Vi offentliggør ikke beløb, men det er et større millionbeløb, Orkila har investeret i butikken, siger direktør Brian Nielsen til Politiken.

Pengene kan eksempelvis bruges til den kommende flytning af Northside til en ny koncertplads i Aarhus. Men ifølge Brian Nielsen kigger Down The Drain Holding også ud over landets grænser:

- Vi kan realisere tanker og ideer, der rækker ud over Danmark. Nu har jeg ikke lige noget på bedding, men det er klart, vi driver en forretning, og hvis vi skal udvide butikken, kan vi måske ikke blive ved med at lave festivaler i Danmark. Så vil det være logisk at kigge ud over grænserne, siger Brian Nielsen til avisen.