musical

- Vi har alle faciliteter her. Vi har en scene, og her er et lydstudie, hvor orkesteret øver. Og så har vi fået en kontor lige over caféen. Lige nu er vi her hver mandag, fortæller Henrik Josefsen, som er formand for Young Stars.

Formålet med foreningen er at producere musical for 13-20-årige i Fredericia. Ambitionen er et højt kunstnerisk niveau med professionelle instruktører, koreografer, orkesterledere og så videre.

Mandag præsenterede Young Stars en samarbejdsaftale om forestillingen med Sydbank, der støtter med 40.000 kroner. Det gør det muligt at skabe et professionelt setup for de unge.

- Det gav rigtig god mening for os. Med de musicaler, vi har i Fredericia, er det vigtigt at støtte de talenter, der er på vej. Det er et rigtigt godt initiativ, at nogen tager sig af det og gør noget for de unge, siger Lars Jensen, filialdirektør for Sydbank i Fredericia.

Jan Ahrnkiel og Henrik Josefsen har heller ikke fortrudt det stykke frivillige forældrearbejde, de lægger i arbejdet med Young Stars. Til hver eneste øve-aften mærker de den glæde, de unge har med musikken og hinanden.

- Da "Askepop" blev opført, var det en fantastisk oplevelse. Det sammenhold og det samvær, de fik, kunne de ikke have oplevet på andre måder, siger Jan Ahrnkiel.

Oprindeligt var det planen, at der skulle opføres en musical i Young Stars-regi allerede i år. Men det droppede foreningen for i stedet at satse på teaterkoncerten.