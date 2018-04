På grund af dårligt vejr og afbud fra et par af de bærende kræfter markerer Liste T for første gang i 35 år ikke 1. maj i Ulbølle

Ulbølle: Er du en af dem, der har tænkt sig at markere arbejdernes kampdag på Den Grønne Plads i Ulbølle, så kan du godt revidere dine planer.

Mandag aften meddelte arrangøren, Liste T, nemlig, at arrangementet på det, som de selv har døbt "Den Røde Plads", er aflyst.

Det er der to årsager til, oplyser Liste T-formand Erling Johansen.

- Der er et par af de bærende kræfter, der har meldt afbud af personlige årsager, og vejudsigten melder om regn og blæst, siger han.

Hvem det er, der har meldt forfald, vil han ikke oplyse, men han fortæller, at der ikke er mange til at trække læsset hos den lille lokalliste, og at det derfor er svært at finde afløsere.

Samt at erfaringerne med dårligt vejr ikke er de bedste.

- Sidste år var det kraftig storm, og det kostede os et telt. Det blæste simpelthen i stykker, og at stå med musik og grill uden et telt går ikke. Og da vi desuden mangler et par af primus motorerne, har vi valgt at aflyse, siger han.

Det er første gang i 35 år, at Liste T ikke markerer 1. maj i Ulbølle.

Men selv om det ikke lykkedes at få valgt Arne Ebsen ind i byrådet ved valget i november 2017, og det ydermere efterfølgende har været på tale helt at nedlægge listen, afviser Erling Johansen, at det er slut med 1. maj-arrangementer fra Liste T.

- Det bliver forhåbentlig 1. maj igen næste år, og så markerer vi den. Det satser vi på, siger formanden.