OB's reserver tabte mandag eftermiddag deres kamp mod FCK. Københavnerne stillede stærkt op med blandt andre William Kvist, og både OB's unge, dem som skal spille om europa og dem, som kæmper for en ny kontrakt, fik gode minutter i benene.

Fodbold: Det var ingen fest, da OB's reserver mødte FCK's mandag eftermiddag på et koldt og vådt Odense Stadion. Det var resultatet heller ikke for OB, som tabte 2-0, men kampen gav fin spilletid til vigtige spillere mod et stærkt FCK-hold med blandt andre William Kvist, Pierre Bengtsson, Youssef Toutouh og Jonas Wind på banen.

Troels Kløve fik en halvleg for hjemmeholdet, mens spillere som Jacob Barret og Joao Pereira også fik mange minutter.

Kampen var ganske jævnbyrdig, men FCK havde et lille overtag i første halvleg. Og det var også Københavnerne, der kom foran 1-0 efter et kvarter. Gæsternes Mads Roerslev kom først på et indlæg lige foran snuden på Thomas Mikkelsen i målet, og så kunne han fra kort afstand heade halvlegens eneste mål ind.

OB var mere på bolden i anden halvleg, men efter 63 minutter fik FC København et frispark tæt på feltet. Pierre Bengtsson sparkede, og hans skud ramte en sløset mur og gik ind i modsatte side af, hvad svenskeren forsøgte at ramme bag Thomas Mikkelsen, som var uden chance. 2-0.

OB havde enkelte chancer, men helt farligt nok blev det aldrig, selv om hjemmeholdet pressede godt på til sidst. I overtiden troede fynboerne, at de fik reduceret, da bolden blev rettet af og ind tæt på mål, men linjedommeren havde flaget oppe for offside, og så endte det 2-0.