I 2016 var der 476 flere underretninger om vold mod børn på Fyn end året før. Det viser talmateriale til rapporten "Status 2018 - Svigt af børn i Danmark", som Børns Vilkår og Trygfonden har lavet. Her er det blevet undersøgt, hvor mange underretninger om vold mod børn i alderen 0-18 landets kommuner har modtaget i 2015 og 2016. Resultatet er ikke lig med, at flere slår deres børn. Faktisk indikerer noget forskning det modsatte. Til gengæld er folk blevet mere opmærksomme på at underrette til myndighederne, når de mistænker, at noget ikke er, som det bør. Underretninger om børn og unge Hvis man har mistanke om, at et barn eller ungt menneske bliver udsat for vold, skal man underrette vedkommendes kommune.



Fagpersoner har en særlig underretningspligt, der går forud for tavshedspligten. Det gælder blandt mange andre for lærere, pædagoger, dagplejere og sygeplejersker.



Når en kommune modtager en underretning om et bekymrende forhold, har den 24 timer til at vurdere, om situationen kræver akutte foranstaltninger.



Derefter vil kommunen gå videre med sagen og typisk fastlægge en samtale med barnet/den unge for at vurdere underretningen.



Hvis man har indtryk af, at kommunen ikke gør nok ved sagen, kan man også tage fat i Ankestyrelsen, som også har mulighed for at gå ind i sagen.



Den mulighed gælder både for fagpersoner og almindelige borgere.



Kilde: Ankestyrelsen Det mener direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han siger om tallene: - De viser mig, at det hjælper noget at gøre en indsats, og at oplysning virker. Tallene skal dog tages med det forbehold, at kvalitetssikringen af data har været mere intensiv i 2016 end i 2015. Ikke desto mindre viser de, at der på Fyn har været en stigning på seks procent i antallet af underretninger om vold fra det ene år til det andet. Fra 7.760 til 8.234. “ Det kan godt se ud som om, at nogle af de steder, hvor man ikke har gjort så meget, der er man nu ved at vågne op. Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår. - Det kan godt se ud som om, at nogle af de steder, hvor man ikke har gjort så meget, der er man nu ved at vågne op, siger Rasmus Kjeldahl. I de fynske tal springer det i øjnene, at antallet af underretninger i Kerteminde har været mere end fordoblet fra det ene år til det andet, mens myndighederne i Svendborg har fået knap 25 procent flere af slagsen.

Billedet er det samme over hele landet. Danskerne melder i højere grad om vold mod de mindste, eller om bekymring herfor. På landsplan flugter den procentvise stigning i underretninger fra 2015 til 2016 fint med den fynske. Over hele landet var der i 2015 96.592 henvendelser vedrørende vold, mens tallet lød på 104.121 året efter. En udvikling, som vi bør skubbe på, holde fast i og forsøge at forstærke, mener Rasmus Kjeldahl. Alligevel er han ikke udelukkende positiv, hvad angår de nye tal: - Min umiddelbare reaktion er, at jeg ikke tror, det dækker over det reelle antal tilfælde af vold mod børn. Tallet er højere i virkeligheden, vurderer Rasmus Kjeldahl.

Men selv om der er mørketal mellem antallet af underretninger og det faktiske antal voldssager, så understreger tallene i rapporten, at konkrete samfundsmæssige tiltag har virket i forhold til beskyttelsen af børns ve og vel, mener Rasmus Kjeldahl. - Blandt andet tror jeg, at børnehusene rundt om i regionerne virker. Med dem kan man meget nemmere og hurtigere få udredt de børn, som man mistænker, har været udsat for vold, siger han. - Og så tror jeg, at de forfærdelige sager, der har været i medierne de senere år, har øget vores bevidsthed om, at folk kun får hjælp, hvis nogen siger, at noget er galt. I nogle tilfælde har børn jo levet i årevis i mistrivsel. Nu er der kommet en generel følelse af, at vi er nødt til at tage det her ansvar på os som borgere for at undgå de her sager, fortsætter han.

