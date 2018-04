Nyborg: Pensionister i Nyborg Kommune kan gå sommeren i møde uden frygt for at kede sig. Det sørger gruppen bag "Aktiv Sommer-Nyborg" for.

Sæsonen starter onsdag 30. maj med en nattergaletur i Hjulby Mose. Den starter ved Vestervold klokken 19.30 eller direkte ved Hjulby Mose klokken 19.40 afsluttende med en kop kaffe på Vestervold. Onsdag 6. juni klokken 14 er mødestedet igen Vestervold, hvor Lars Nicolaisen leder en "Lær at synge sammen dag". Årets Ø-tur går i år til Drejø. Frokost og kaffe med kage nydes på Gl. Elmegaard, hvorpå deltagerne får en guidet tur rundt på øen. Tirsdag 17. juli fra klokken 10 skal der spilles petanque i Kaliffenlund i Ullerslev, inden spisning af den medbragte mad. Det afsluttende arrangement onsdag 25. juli klokken 10 er en travetur i Hudevad Grusgrave med Naturskolen, Hudevad Byvej 20 som mødested. Også her skal deltagerne selv sørge for mad og drikke.

Yderligere information kan ses på www.aktivsommer-nyborg.dk. /EXP