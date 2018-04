Debat:

Lokaldebat: 1. maj handler om solidaritet og om fællesskab. Ikke om mig først. I OK18-forhandlinger så vi et sammenhold uden lige, da de faglige fællesskaber i staten, regioner og kommuner stod skulder ved skulder med hinanden om løn, frokostpause og en arbejdstidsaftale til lærerne.

Det var godt for Danmark, at det lykkedes parterne at finde hinanden og lave et forlig. På trods af sammenholdet og den massive opbakning fra hele det offentlige område lykkedes det desværre ikke at komme i mål med en overenskomst til landets folkeskolelærere. De må fortsat arbejde under den såkaldte Lov409, mens en ny kommission skal granske deres arbejdsforhold.

Heldigvis kan lærerne i Nyborg glæde sig over, at OK-forliget har fået Venstre-borgmesteren Kenneth Muhs til at skifte holdning til en lokal læreraftale. To gange har han og blå blok ellers skudt forslaget ned i byrådssalen til stor frustration for de røde partier og lærerne. Indflydelse på egne arbejdsvilkår giver trivsel, færre sygedage og skaber større værdi. Det er denne værdiskabelse, vi er afhængig af i kommunerne, når vi skal levere god velfærd til borgerne.

Kenneth Muhs har nok ikke brudt sig om, at Nyborg som den eneste kommune på Fyn var udtaget til en eventuel strejke. Formentlig fordi han og blå blok i fire år hårdnakket har arbejdet imod, at lærerne kunne få en lokalaftale - som i flertallet af landets kommuner.

Derfor er det både en god og en klog beslutning, at han i stedet for at modarbejde den danske model nu endelig ser det fornuftige i at samarbejde med lærerne og deres faglige forening. For sammen kan vi gøre folkeskolerne endnu bedre.