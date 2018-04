Indsigt

Hovedorganisationen FTF bliver fra næste år lagt sammen med den anden hovedorganisation LO. John Christiansen, der er formand for FTF i Region Syddanmark, mener, at hans medlemmer har samme interesse i at markere 1. maj som LO's medlemmer, selvom FTF repræsenterer mange forskellige brancher.

FTF repræsenterer jo et meget bredt spektrum af lønmodtagere. Hvilken rolle spiller 1. maj for jeres medlemmer også set i lyset af jeres fusion med LO?

- Jeg tror, at 1. maj betyder noget for alle sammen, men det fylder ikke så meget i bevidstheden hver dag. 1. maj handler helt banalt om rettigheder for lønmodtager og ansatte, retten til at arbejde, retten til hvile og retten til at kunne holde fri, og hvis man kigger ind i de overenskomstforhandlinger, vi lige har haft, er det noget, vi stadigvæk diskuterer. Det er noget, der stadig fylder - også hos FTF'ere. Man kan se det med lærernes arbejdstid og den betalte frokostpause, som har fyldt rigtig meget de seneste par dage. Muligheden for at organisere sig er også noget af det 1. maj handler om, og det, at vi er på vej i en større hovedorganisation, skulle gerne give os som lønmodtagere en større stemme over for en arbejdsgiverpart.

Hvad er FTF? FTF er fællesforbund for 75 mindre medlemsorganisationer og har 450.000 medlemmer med omkring 350.000 i arbejde. Hovedparten er offentligt ansatte.FTF's medlemsorganisationer er inddelt i tre sektioner: privat, kommunalt og stat, herunder Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Finansforbundet, Forsikringsforbundet, Handelsskolernes Lærerforening, Politiforbundet i Danmark og Danske Fysioterapeuter.



13. april besluttede de to hovedorganisationer LO og FTF sig for at slå sig sammen fra 1. januar 2019 under et nyt navn.



De to organisationer repræsenterer tilsammen næsten 1,5 millioner lønmodtagere. LO er Danmarks største hovedorganisation. Det er en paraplyorganisation for 18 fagforeninger, heraf er 3F, HK, FOA og Dansk Metal de største. Håndværkere, industriarbejdere og butiksansatte er blandt de største grupper. Der er omkring en million medlemmer af LO's forbund, hvoraf cirka 800.000 er i arbejde. Der er flest privatansatte. Kilder: Ritzau og ftf.dk

Men der er vel forskel på, om man er medlem af Finansforbundet eller Danmarks Lærerforening?

- Jo, der er forskel på det, men det banale omkring ansættelses-, uddannelses- og karrieremuligheder gælder os alle sammen, uanset om man som FTF'er kommer fra Forsvaret, det private område som finansområdet eller som jeg, der er sygeplejerske. Det har i en eller anden grad stadig betydning. Så for mig handler det om rettigheder og muligheden for at organisere sig og ikke om politik og politiske farver.

Vil LO'erne ikke være i overtal til 1. maj-arrangementerne?

- Det ved jeg såmænd ikke. Det tror jeg ikke, vi har tal på. I Odense har Dansk Sygeplejeråd telt sammen med resten af sundhedskartellet. og jeg ved, at flere af de andre FTF-grupper også vil være repræsenteret, blandt andet i Odense. Vi vil sammen med LO være i mange byer rundt omkring.Hvilken betydning har de netop overståede overenskomstforhandlinger for betydningen af 1. maj?

- Jeg tror ikke, det bliver koblet så meget til 1. maj. Men jeg tror, at det her forløb viser med al tydelighed, hvad det betyder at stå sammen og kæmpe for rettighederne på tværs af fag, og at arbejdsgiversiden gør det samme. Hvis vi skal have rettighederne igennem, så er vi nødt til, som parolen lyder, at stå skulder ved skulder. Alle bliver bevidste om det, og jeg kan håbe, at det smitter af på en 1. maj, hvor man fejrer det. Men vi har forskellige regler på området - nogle har fri, mens andre ikke har fri. Som sygeplejersker dækker vi jo vagterne, uanset om det er 1. maj eller ej, så alle kan ikke være med.

I forbindelse med overenskomstforhandlinger gik FTF ikke med i det første forlig på det regionale område, og det var ganske kort tid efter, at fusionen mellem LO og FTF blev vedtaget. Har det nogen betydning, at der har været uenigheder ganske kort tid efter, jeres ægteskab er indgået?

- Det er jeg ganske sikker på, at det ikke har. Jeg har for eksempel haft mødet med alle formændene fra FOA i Syddanmark, og vi samarbejder videre, som vi altid har gjort, og det, tror jeg, gælder hele vejen rundt. Det er klart, at når man sidder i et anspændt forhandlingsforløb, er der nogle, der bliver lidt bløde i knæene. Jeg havde håbet, at vi gik ud samlet alle sammen. Det gjorde vi så til sidst, og det er rigtig fint. Det her er kun et lille skvulp på vejen mod målet.

I er det mindste forbund i denne her fusion. Hvordan vil I håndtere jeres lillebrorrolle, som det automatisk vil være, når I har færre medlemmer end LO?

- Jeg ser det slet ikke som et størrelsesforhold. Jeg ser, at vi går sammen i et ægteskab på ligeværdige forhold, hvor vi dækker forskellige områder og har erfaring fra forskellige områder. Der er noget, vi vil kunne lære fra det, LO gør i dag, og der er noget, som LO-grupperne kan lære fra FTF-grupperne med den måde, vi gør det på i dag. Det bliver et ægteskab, hvor vi forhåbentligt kan trække på det bedste fra begge områder, så jeg er ikke så optaget af, hvem der er stor og lille. Jeg tror på, at vi begge kommer til at spille en rolle sammen.

Hvor er det, at I kan lære noget af hinanden?

- For eksempel er vi stærke på det regionale område, hvor vi har mange ansatte. LO har derimod en større andel på det private område, så jeg er sikker på, at vi kan lære noget af de vækstdagsordner, som LO har været inde på.