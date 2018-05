Nyborg: Foreningen Nyborg Slots Venner har den senere tid været meget aktiv på Facebook og i diverse medier med kritik af det store projekt, hvor Nyborg Slot skal restaureres og udbygges for omkring 350 millioner kroner.

Men nu er Nyborg Slots Venner tilsyneladende i opløsning, og den oprindelige stifter, Preben Bille Brahe, Skodsborg, føler, at han er kuppet helt ud. Han er ikke længere administrator af foreningens side på Facebook, og han kan heller ikke administrere hjemmesiden nyborgslotsvenner.dk. I dag tegnes Nyborg Slots Venner udelukkende af Frederik Siemssen, København.

- Situationen er den, at Frederik Siemssen har overtaget magten. Det svarer til, at jeg havde lånt ham nøglerne til min bil, men han er aldrig kommet tilbage med bilen. Han har stjålet min forening, og efterhånden føler jeg, at det belaster min person, siger Preben Bille Brahe, der forklarer, at han tidligere på året åbnede Nyborg Slots Venners side på Facebook og blev administrator. Senere blev Frederik Siemssen også administrator, men han brugte positionen til at lukke Preben Bille-Brahe ude, så han ikke længere kan administrere siden.

Frederik Siemssen afviser, at Preben Bille Brahe er blevet skubbet ud på et sidespor i Nyborg Slots Venner. I en mail til avisen siger han:

- På ingen måde. Vi har af praktiske årsager omrokeret på Facebook-sidens administrator-roller, men Preben er stadig vores hyppigste bidragyder med både nyheder og debattråde på facebooksiden.