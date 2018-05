- Men jeg tænker aldrig over, at jeg er kvindelig præst. Jeg mærker slet ikke, at der er en forskel, eller at der måske er nogle andre forventninger til kvinder i faget.

- Der har været større opmærksomhed på at forbinde kirken med familielivet, og der har været mere fokus på at gøre kirken mere nærværende, siger præsten og tilføjer:

- De sidste 10 år er der sket meget med folkekirken. Præster er blevet en mere broget skare. Der er kommet mange flere forskellige typer. Mange har også længe haft en bestemt opfattelse af en præst, men den er ved at være brudt ned. Og det er godt, for det er en stor kvalitet med diversitet, siger hun.

Selvom det i dag er omkring halvdelen af de danske præster, der er kvinder - ifølge en opgørelse DR har foretaget i februar 2018 - var det engang et sjældent syn at se hunkøn i præstekjoler. Faktisk var det ikke til at opdrive en kvindelig præst før 1948 i Danmark.

Det var nemlig der, de første teologer af hunkønnet blev ordineret til præstegerningen. Det skete som følge af en begrænsning Folketinget ophævede året før. Ordineringen fandt sted i Odense af den fynske biskop Hans Øllgaard - den eneste, der ville gøre kvinder til præster. Det skete under stor protest. En protest, der stadig kan findes i dag, fordi nogle mener, at kvindelige præster ikke er forenelig med Biblen. Men kvinderne har faktisk haft en positiv indvirkning på kirken. Det mener Lene Sjørup, der er cand.theol., ph.d. og præst.

- Det har haft den betydning, at præsteembedet er blevet mere konkret. Man går mere efter at henvende sig til erfaringer fremfor filosofi. Der er eksempelvis kommet mere pilgrimsvandring, meditation og aktiviteter med børn. Det er et resultat af flere kvinder i faget, siger hun.

Men om man er mandlig eller kvindelig præst i dag, er der ikke den store forskel på ifølge eksperten.

- Nu er det begge køn, der står for de arrangementer (der henvender sig til erfaring, red.). Præster er blevet mere menneskelige, og det er generelt for mænd og kvinder, siger Lene Sjørup.

Kamille Nygård, der heller ikke oplever en forskel, peger dog på et sted, hvor det spiller en anelse ind - præstegården.

- Præstelivet var meget et præstegårdsliv. Konen gik ofte hjemme, tog sig af gæsterne, hjemmet og hvad hun ellers kunne hjælpe med. Jeg oplever, at mange mænd ikke er indstillet på at dele deres privatliv på samme måde. Og derfor bliver livet om præstegården et mere privat liv, hvis det er en kvindelig præst i huset, siger hun.