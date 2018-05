Faaborg-Midtfyn: Forleden fik Træskibsforeningen Faaborg kvit og frit et spritnyt sprinkleranlæg til træskibet Haabet af firmaet Dansk Sprinkler Teknik. Og nu flyder der minsandten flere penge i det gode skib Haabets og træskibsforeningens retning.

Da Energi Fyns to fonde forleden for 13. år i træk delte penge ud til spændende fynske projekter, blev Træskibsforeningen Faaborg nemlig betænkt med hele 86.000 kroner, der skal bruges på indkøb af nyt navigations- og redningsudstyr til skibet.

Lyø Beboerforening havde også sendt en ansøgning. Øboerne vil gerne have et madpakkehus/bålhytte centralt beliggende på øen, og minsandten om der ikke ryger 114.000 kroner til Lyø Beboerforening, så det ønske nu kan opfyldes.

Café Fabers i Ryslinge fik også penge i denne omgang. Der var 50.000 kroner til indkøb og installation af scenelys.

Institut for fødevarer i Årslev modtog 200.000 kroner fra Energi Fyns udviklingsfond til at undersøge mulighederne for at anvende helt specifikke lysspektrer fra LED til at skabe mere smag i krydderurter.

I alt blev der delt 2,4 mio. kroner ud til 26 meget forskellige projekter rundt om på Fyn.

- Projekterne har det tilfælles, at de medvirker til at skabe glæde, gavn og udvikling for Fyn og fynboerne. Som fynboernes energiselskab betyder det meget for os, at vi med vores to fonde kan støtte projekter til gavn for fynboerne og udviklingen på Fyn, siger Bent Agerholm, der er adm. direktør hos Energi Fyn og administrator af fondene.