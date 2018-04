Bob Dorough, amerikansk pianist og komponist, er død, 94 år.

Han var en ganske kendt jazzmusiker, men blev som komponist især sat i forbindelse med en serie indflydelsesrige sange under fællestitlen "Schoolhouse Rock!". Sange som på en musikalsk måde skulle lære børn om mysterierne bag grammatik og matematik.

Dorough blev på et tidspunkt kontaktet af en reklamemand, David B. McCall, som havde fået en idé. McCall kunne ikke forstå, at hans søn hurtigt var i stand til at lære teksterne til rocksange, men tilsyneladende ikke havde evner for at lære den lille tabel. Kunne matematik-relaterede melodier være svaret?

Tanken var egentlig at udgive en plade med tilhørende bog, men da Bob Dorough skabte iørefaldende sange som "Three is a Magic Number" og "My Hero, Zero", udviklede ideen sig til en stribe små undervisnings-tegnefilm, der blev vist på tv-stationen ABC i 1970'erne og op gennem 80'erne.

Serien formerede sig til også at omfatte bl.a. naturvidenskab og grammatik og blev rost for at have stor indflydelse på amerikanske børns evne til at lære.(Berlingske)