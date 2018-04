Resultatet af de kommunale overenskomstforhandlinger var for lærerne det bedst opnåelige, mener fire fynske lærerkredsformænd.

Landets lærere har stadig ikke gjort sig fri af arbejdstids-mareridtet fra 2013, selv om der op til weekenden blev landet en samlet kommunal overenskomstaftale. De måtte tage til takke med en undersøgelseskommission og et tilsagn fra Kommunernes Landsforening om ny forhandling inden næste overenskomst i 2021. Men selv om lærerene ikke er sluppet af med den forhadte Lov 409 fra 2014, har de heller ikke sagt ja til den, og håbet om en ny arbejdstidsaftale er lysegrønt. Avisen har spurgt fire fynske lærerkredsformænd, om deres syn på aftalen, og selv om de erklærer sig skuffede, mener de, at resultatet var det bedst mulige. En ny konflikt havde været ubærlig, lyder det fra dem alle. I næsten alle fynske kommuner har lokale aftaler om arbejdstid været en formildende omstændighed for lærerne. Kun i Nyborg Kommune har reglerne være ubøjelige, men i lyset af den konstruktive dialog, har borgmester Kenneth Muhs (V) åbnet op for, at man også her kan nå til enighed om en fleksibel aftale. Alle de fire kredsformænd, vi har talt med, meddeler, at de opfordrer medlemmerne til at stemme ja til overenskomstaftalen.

Anne-Mette Kæseler Jensen, formand for Odense Lærerforening:

- Det er en skuffelse, at man ikke var villig til at lave arbejdstidsaftale med lærene, men en ny konflikt ville være helt ubærlig for folkeskolen. Derfor er det positivt, at man har lavet et forpligtende papir om at indgå en ny aftale undervejs i perioden. Jeg kan sagtens forstå, hvis medlemmerne er skuffede, fordi man har oplevet mistillid og mangel på respekt omkring det hårde arbejde, man gør. Men omvendt er der næppe mange, der har mod på en ny konflikt. Det er rigtig vigtigt, at den her kommission kommer helt ud på skolerne og få undersøgt, hvad der er brug for, for at lærerene kan lave en god undervisning. - Det er ærgerligt, at vi som lærere er den eneste gruppe, der skal have vores egen lov. Vi ønskede en normalisering i forhold til de øvrige grupper, og hvis man lever op til de ting, der er aftalt, er man godt på vej mod en god aftale. - Jeg anbefaler, at man stemmer ja til aftalen, men jeg ved ikke, hvordan medlemmerne stiller sig. Man kan sagtens se på de sociale medier, at der er mange, der ikke har tiltro til modparten, og jeg kan godt forstå det. Det tager tid at genopbygge en tillid.

Peter Lund Andersen, formand for Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Kerteminde:

- Jeg mener, det er det bedst mulige udfald. De andre scenarier var ikke attraktive. En ny konflikt havde potentiale til at bombe folkeskolen langt tilbage. Som lokalformand har jeg med det samme kunnet mærke, at der er en anden tone mellem forhandlerne, som også er mundet ud i en mulig lokalaftale i Nyborg, som har manglet. Det har direkte afsæt i den store aftale, så på den måde har den allerede haft en positiv afsmitning. - Jeg er glad for, at kommissionen blev nedsat med uvildige personer med forstand på folkeskolen. Det er klogt med et professionelt blik på emnet, for det er blevet meget politisk. - For mange lærere halter det stadig med tilliden, efter den led et gevaldigt knæk i 2013. De fleste havde nok håbet på en ny arbejdstidsaftale. Derfor er det også et antiklimaks, at den ikke kom. Men jeg tror alligevel de fleste vil stemme for overenskomsten, når de har sundet sig. En konflikt, hvor vi igen skal stå alene mod KL og regeringen vil ikke være godt. Jeg anbefaler, at man stoler på det resultat, der er forhandlet hjem.

Peter Ollendorff, formand for Nordfyns Lærerkreds:

- Det var ikke det, vi havde håbet på, men som landet ligger, bakker vi op op om aftalen. Vi havde jo håbet på en ny arbejdstidsaftale, men vi ser dog nogle perspektiver i at lave en aftale om en ny start. Jeg ved godt, at det virker lidt luftigt, men når vi ikke kunne få det, vi gerne ville have, må vi sætte vores lid til, at det her kan være et nyt fundament med kommission og forhandlinger i perioden. Også set i lystet af, at vi igen ville stå alene i en konflikt. Det har vi prøvet, og det gav ikke noget. - Der er ingen garantier, men hensigtserklæringer og et grundlag for et videre arbejde, som vi godt kan få noget ud af. Man kan forhandle en ny arbejdstid undervejs i perioden, og den mulighed havde vi ikke haft med konflikt og og et forventeligt lovindgreb. - Vi anbefaler et ja til overenskomsten. Der vil nok være kritiske røster, og det er der fuld forståelse for. Men øvelsen er så at forklare alternativet. Med et nej bliver det rigtig svært. Så vil vi stå alene, og det vil være en ørkenvandring.

John Rasmussen, formand for Vestfyns Lærerkreds: