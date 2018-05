Når byrådet samles den 30. maj, vil det for første gang i mange år blive uden Henning Jensen (V), der døde pludseligt af et hjertestop natten til søndag på Odense Universitetshospital. Ib Walther Jensen skal forsøge at udfylde Henning Jensens sko og forventes godkendt som nyt byrådsmedlem til det næste møde. Om Ib Walther Jensen skal overtage Henning Jensens plads i Social- og Sundhedsudvalget vides ikke på nuværende tidspunkt, men det virker som en oplagt løsning, fortæller borgmester Søren Steen Andersen (V).

- Nu ved jeg jo ikke, om jeg kommer til at sidde i Social- og Sundhedsudvalget, men jeg synes, det er et spændende udvalg, så jeg vil klø på med det. Social- og Sundhedsudvalget er sådan et sted, hvor vi også skal kigge på, hvordan vi bruger pengene, og det er ikke nødvendigvis noget, man får et skulderklap for. Men når man får ansvar, kan man ikke bare sige, at man vil have alting. Det bliver nogle spændende diskussioner, og jeg glæder mig til at blive en del af dem, lyder det fra Ib Walther Jensen, der ifølge ham selv skal have "kørt en masse ny viden ind".

I kraft af sit virke som landmand og bestyrelsesformand for Fyns Familielandbrug har han nemlig mest fulgt med på teknik- og miljøområdet.

- På grund af mit erhverv har jeg haft en hel naturlig interesse for lige det her område, men jeg glæder mig til at få læst op på de andre områder også, siger Ib Walther Jensen, som allerede nu er stødt på det første problem forbundet med hans arbejde som byrådsmedlem.

Den 30. maj har han nemlig et møde, som ikke er helt nemt at flytte.

- Jeg er formand for Landbrugslotteriet, og vi har også møde den 30. maj. Og da det er under Justitsministeriet, er det ikke helt nemt at slippe ud af, men jeg må snakke med Søren (Søren Steen Andersen, red.) om det, siger Ib Walther Jensen, der er trist over, at hans indtræden i byrådet sker som et resultat af Henning Jensens død.

- Det er rigtig trist. Jeg har kendt Henning, fra vi startede som kandidater for et år siden. Han var jo enormt vidende og hjælpsom, lyder det fra Ib Walther Jensen.

Op til kommunalvalget i 2017 havde Ib Walther Jensen et særligt fokus på landdistrikterne og skolerne.

- Jeg vil gerne have, at Assens er for alle borgere og ikke kun dem, der bor i storbyerne, sagde han dengang.Ib Walther Jensen er 68 år og bor i Koppenbjerg.