Ærøskøbing: Anlægget i Ærøskøbing lægger endnu engang græs til fagbevægelsens 1. maj fest. Her kan du blandt andet høre Jens Weiss (S) tale samt Langelands borgmester Tonni Hansen (SF).

I år skal Ærøs borgmester Ole Wej Petersen (S) ikke holde tale. Du har dog alligevel mulighed for at høre hans stemme, da han vil servere fadøl til arrangementet, hvor du kan få en snak med ham. Det er på grund af et rotationsprincip, at han ikke taler i år, fortæller Carsten Hansen, formand for Socialdemokratiet på Ærø.

- Ole Wej taler ikke i år, fordi han talte sidste år. Vi skiftes jo. Derfor er det Jens Weiss (S) i år, der er nyt byrådsmedlem, siger Carsten Hansen.

Arrangementet foregår i tidsrummet mellem 14 og 17. (RASHE)