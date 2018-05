Nye og erfarne kræfter har svært ved at finde sammen om såvel den gode tone som det gode samarbejde i Ældrerådet, der både skal have ny formand og nyt forretningsudvalg. Medlemmer kalder det for en børnehave fuld af fnidder-fnadder, for uværdigt og unfair.

- Det må ikke stå alene, for det passer ikke, konstaterer Bjarne Hilmersson - et af ni nyvalgte ældrerådsmedlemmer.

Ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger udgør den tidligere formand gennem syv år Merete Helgens en del af det mindretal, og hendes udtalelser i søndagens avis om, at Johnny Mikael Rasmussen har et flertal imod sig, har ikke gjort den interne ballade mindre.

Kort fortalt om Ældrerådet Der er 15 medlemmer af Ældrerådet i Odense Kommune.Medlemmerne bliver valgt for fire år ad gangen i forbindelse med kommunalvalget. Alle, der er over 60 år, kan stemme, stille op og lade sig vælge til rådet. I 1995 blev det ved lov bestemt, at der i alle danske kommuner skal vælges et ældreråd. Loven trådte i kraft i januar 1997. Hensigten med ældrerådene er, at det kommunale, politiske og administrative niveau i kommunerne skal inddrage ældre- eller seniorråd, og at rådet skal øve indflydelse på beslutninger og handlinger, der vedrører den ældre del af befolkningen. Ældrerådets arbejde består blandt andet i at udforme høringssvar til byrådet om spørgsmål med ældrepolitisk relevans. Rådet kan også af eget initiativ tage sager op og forelægge dem Ældre- og Handicapudvalget.

- Jeg er gået ind i det her, fordi jeg vil arbejde for de ældre her i Odense. Mulighederne har aldrig været større med den politiske situation, vi har nu. Jeg ville gerne have, at det blev et bredt ældreråd, der i forskellige arbejdsgrupper kan arbejde i den her brede form. Det var ved at tage form. Samtidig laver vi en platform, så de enkelte arbejdsgrupper kan arbejde og kommunikeres ved. Jeg har forsøgt efter aller bedste evne - og det har jeg dog som tidligere skoleleder en vis træning i - at bøje meningerne ind efter hinanden, så vi kunne rumme de 15 mennesker. Men det blev for svært, konkluderer Johnny Mikael Rasmussen.

Johnny Mikael Rasmussen ønsker ikke selv at kommentere Merete Helgens påstand om, at han havde et flertal imod sig.

- De saboterer og ødelægger den demokratiske model og bruger en forretningsorden, der kan ændres på fem minutter, som våben. Vi er frivillige, voksne mennesker, der skal opføre os ordentligt, og jeg spørger bare: Er det her til glæde for de ældre?

Det var på et møde torsdag i sidste uge, at Johnny Mikael Rasmussen ifølge Merete Helgens fik et flertal imod sig. Det skete, da formanden bad om en tilkendegivelse af, hvorvidt medlemmerne ønskede en allerede omdiskuteret og ny fordeling af opgaverne i Ældrerådet - en fordeling, hvor et antal arbejdsgrupper skal tage tage sig af hver sit emne. For eksempel mad, demens, trafik.

Hvem der skal tage over er imidlertid uvist. Det skal besluttes 17. maj på et ekstraordinært møde. Da det nye Ældreråd i december sidste år konstituerede sig, vandt Johnny Mikael Rasmussen et tæt kampvalg om formandsposten over Merete Helgens og Jan Radoor. Ingen af de to har dog mod på at træde til.

Tværtimod overvejer Jan Radoor, der støtter Johnny Mikael Rasmussen, helt at træde ud på grund af de tunge samarbejdsproblemer i rådet.

- Efter min mening er det jo nærmest tragisk. Jeg har været meget glad for alle de stemmer, jeg har fået, og for at jeg er kommet ind. Men nu er det nærmest en børnehave, og derfor er jeg også sådan lidt i tvivl om, hvorvidt jeg skal trække mig. Vi er jo i gang med nogle rigtig gode ting i de udvalg, vi har nedsat. Vi er ved at lave en hjemmeside og skal lave pressemeddelelser og andre gode ting. Men jeg ved ikke, om det er det værd. Jeg har også andre ting at se til - blandt andet mit arbejde. Hvis det bliver på den her måde, så er det ikke værd at spilde krudt på, siger Jan Radoor.

Ifølge ham er der flere gange blevet talt meget om, hvordan man gjorde i det gamle Ældreråd. Men det er ikke konstruktivt, mener han. Andre deler samme opfattelse - at det har vist sig mere end vanskeligt at kombinere de ni nyvalgte medlemmer med de seks garvede kræfter med Merete Helgens i front.

- Vi har trukket en streg i sandet, da vi blev valgt ind ind og skal nu se fremad, siger Jan Radoor.

- Vi har lavet nogle grupper, og de fungerer, men det er lige så snart vi samles i Ældrerådet, så bliver det til fnidder-fnadder. Vi skal huske, at vi et råd, der skal vejlede forskellige politiske udvalg, men vi skal i realiteten ikke bestemme noget som helst. Men der foregår sådan en magtkamp i diskussionerne.

Han mener, at man kan drukne alt arbejde i regler og paragraffer og forretningsordener og petitesser:

- Vi risikerer jo, at der ikke bliver lavet noget som helst, når vi skal bruge tid på den slags.