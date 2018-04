Faaborg-Ringe: Det er henholdsvis Dan Jørgensen og Trine Bramsen, begge folketingspolitikere for Socialdemokraterne, der er hovedtalere, når der 1. maj-arrangement i Faaborg og Ringe.

Under Helle Thorning-Schmidt-regeringen var Dan Jørgensen fødevareminister, mens Trine Bramsen, der i april blev mor for første gang, nok er bedst kendt for sin rolle som retsordfører for Socialdemokraterne.

Programmet i Faaborg 7: Dan Jørgensen, folketingsmedlem for Socialdemokraterne7.30: Kim Aas Christensen, folketingskandidat og medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne



8: Louise Bradstrup Kristiansen, sektormand i FOA Sydfyn



8.30: Hans Stavnsager, socialdemokratisk borgmester i Faaborg-Midtfyn



9: Christek Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne

Dan Jørgensen skal tidligt op, for ham kan man allerede møde klokken 7 på Det gamle bibliotek i Grønnegade i Faaborg, mens Trine Bramsen taler ved 3F's kontor på Villavej i Ringe klokken 8.15.

Borgmester Hans Stavnsager (S) og folketingskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem Kim Aas Christensen (S) kan opleves begge steder, og derudover vil en stribe andre talere indtage talerstolene. Og mon ikke, de netop overståede overenskomstforhandlinger bliver nævnt i en sætning eller to?

Det er LO Sydfyn, 3F Østfyn og Socialdemokraterne i Ringe-Ryslinge, der inviterer i Ringe, mens LO Sydfyn og Socialdemokraterne i Faaborg-Broby står bag arrangementet i Faaborg.

Programmet i Ringe 08.15: Trine Bramsen, folketingsmedlem Socialdemokraterne09: Torben Smith, kommunalbestyrelsesmedlem for SF



09.45 Kim Aas Christensen, folketingskandidat og medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne



10.15 Louise Bradstrup Kristiansen, sektorformand i FOA Sydfyn



10.50 Arne Grevsen, næstformand i LO Danmark



11.30 Hans Stavnsager, socialdemokratisk borgmester i Faaborg-Midtfyn

Begge steder serveres der rundstykker og kaffe.