Søren Windell, har du som Odenses Ældre- og handicaprådmand mærket, at der har været samarbejdsproblemer i Ældrerådet?

- Jeg er bekendt med det, men i forvaltningen har vi ikke mærket noget. Vi har fået de høringssvar, vi har bedt om. Men jeg er ærgerlig over, at det ny ældreråd er kommet så skidt fra start.

Har forvaltningen kunnet hjælpe Ældrerådet i gang med samarbejdet, når der tilsyneladende var problemer?

- Vi har i forvejen en konsulent ansat til at servicere Ældrerådet, men hvis vi bliver bedt om det, stiller vi os da gerne til rådighed med den ekspertise, vi har.

Hvor stor betydning har Ældrerådet for dit arbejde som ældre- og handicaprådmand?

- Deres holdninger er vigtige for mit arbejde, fordi rådet repræsenterer dem, forvaltningens arbejde handler om. Og så er det i øvrigt bestemt ved lov, at vi i kommunen skal nedsætte et ældreråd - akkurat som vi skal have et Handicapråd. Det er vigtigt med stemmer udefra, fra uden for forvaltningen.

Kan du komme med et konkret bud på et tidspunkt, du har brugt ældrerådet i din ældrepolitik?

- Nej, ikke i første de 120 dage, mens jeg har siddet som ældre- og handicaprådmand.

Hvilket råd vil du give Ældrerådet?

- At de husker, at de er sat i verden for at være de ældres talerør. Og at de finder ud af det og kommer videre med arbejdet. Man ved - både som politiker og valgt til et råd - at man er valgt for det, man står for. Men man skal også huske, at man er valgt som en repræsentant for andre.